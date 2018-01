Batalhão gaúcho comandará missão no Haiti O maior contingente de militares brasileiros para participar da Missão de Manutenção da Paz no Haiti deverá sair do 19º Batalhão de Infantaria Motorizado (19º BIMtz), com sede em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Ele foi criado há oito anos para missões dessa natureza. Se o convite for confirmado pela Organização das Nações Unidas (ONU), essa será a 23ª participação do Brasil em forças de paz. Em algumas, como em Angola, Uganda, Moçambique e ex-Iugoslávia, o Brasil participou mais de uma vez, em diferentes fases dessas operação. Em seis ocasiões, o País comandou por períodos de um ano as forças de paz. O porta-voz do Exército, general Augusto Heleno, informou que a tradição do Brasil é de integrar missões internacionais de manutenção da paz, que sempre ocorrem em uma segunda fase da participação das tropas estrangeiras. Daí o prazo de três meses para o embarque dos militares brasileiros - tempo considerado bastante razoável pelo general. Nesse período, estarão atuando forças de combate incumbidas de impor a paz, que normalmente não são integradas por brasileiros. O militar disse que não há previsão de gastos com a missão, mas deu a entender que haverá restrições. Segundo ele, é natural que os custos iniciais sejam feitos pelo governo brasileiro, mas os recursos depois são fornecidos pela ONU. Não está definido ainda quantos soldados poderão ir para o Haiti, embora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha informado que 1.100 homens estão preparados para a missão. A Aeronáutica e a Marinha também mandarão contingentes. A composição definitiva da força de paz e as tarefas que desempenhará estão sendo definidas pelo Ministério da Defesa, Comandos Militares e o Ministério de Relações Exteriores.