Batlle propõe luta conjunta contra déficit fiscal O presidente do Uruguai, Jorge Batlle, propôs nesta quarta-feira ao países do Mercosul que encarem uma luta frontal contra o déficit fiscal a fim de melhorar a estabilidade macroeconômica. O mandatário uruguaio viajou inesperadamente a Buenos Aires e se encontrou com seu colega Fernando de la Rúa. Depois de seu regresso a Montevidéu, informou em coletiva que, em função da presidência pro tempore do Mercosul que o Uurguai exerce, expressou a De la Rúa sua confiança na reativação econômica da Argentina. Batlle anunciou que a instrumentação da luta regional contra o déficit ficará a cargo dos chanceleres e ministros de Economia em uma reunião cuja data não especificou. "A economia argentina é saudável. O problema que tem e que levou a esta situação é o grande déficit fiscal?, afirmou. Batlle disse acrecitar que a Argentina vai experimentar em 2002 um crescimento significativo, "com algarismos que hoje ela mesma não acredita que possa alcançar.?