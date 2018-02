'Batman britânico' leva à polícia suspeito de crime Em luta contra as forças do mal em Bradford, norte da Grã-Bretanha, um homem vestido dos pés à cabeça de Batman entregou à polícia um suspeito de ter roubado uma joalheria. Autoridades disseram não ter identificado o justiceiro da cidade britânica - um pouco mais fora de forma que o herói dos quadrinhos e do cinema.