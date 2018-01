"Batman" escala o Palácio de Buckingham Um manifestante fantasiado de Batman escalou uma das paredes do Palácio de Buckingham e ficou por mais de cinco horas empoleirado numa saliência a poucos metros do balcão onde a rainha Elizabeth e outros membros da família real fazem aparições públicas. O manifestante foi identificado como Jason Hatch, membro do grupo Fathers 4 Justice (Pais por Justiça) que pede mais direitos de custódia sobre os filhos para pais separados. Dois policiais numa grua removeram Hatch da saliência por volta das 19h15, hora local (15h15, em Brasília). Não havia membros da família real no Palácio nesta segunda-feira. A rainha encontra-se em sua residência na Escócia.