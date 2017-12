Batman irá atacar a Al-Qaeda em novo quadrinho Durante a convenção WonderCon, em São Francisco, Frank Miller falou sobre uma graphic novel do Batman que está acabando de produzir, Holy Terror, Batman!. O artista, que foi responsável pelo ressurgimento do personagem na década de oitenta (com Cavaleiro das Trevas e Batman - Ano Um), já finalizou 120 das 200 páginas do álbum. Holy Terror, Batman! é uma história engajada que coloca Batman contra terroristas do grupo Al-Qaeda que atacam Gotham City. Miller classifica o trabalho como uma "desavergonhada peça de propaganda" onde o Batman "acaba com a Al-Qaeda", e ressalta que usar os super-heróis para fazerem propaganda ideológica sempre foi uma "tradição". "Superman socou Hitler, e o Capitão América também", disse Miller. "Me pareceu meio bobo ver Batman perseguindo o Charada quando a Al-Qaeda está solta por aí". Miller diz que a história é "pulp" e bastante emocional, e que ele está produzindo algumas das melhores páginas que já desenhou na vida.