Battle acusa a esquerda uruguaia de ser "fascista" O presidente uruguaio, Jorge Battle, acusou a oposição esquerdista de ter atitudes "fascistas" e, ao mesmo tempo, apoiou o já por duas vezes presidente Julio Sanguinetti como provável candidato de seu partido para as eleições do próximo ano. Em um duro ataque à esquerda concentrada na coalizão Encontro Progressista Frente Ampla (EP-FA), Battle disse também, em um encontro de final de ano com dirigentes do governante Partido Colorado (PC), que o programa da coalizão esquerdista "não é um sentimento progressista, é um sentimento absolutamente regressivo, arcaico". Battle está impedido pela Constituição de ser candidato nas eleições presidenciais de outubro de 2004, nas quais a EP-FA aparece como clara favorita, segundo todas as pesquisas. De modo especial, Battle criticou uma declaração da EP-FA contrária à reforma do ensino público promovida a partir de 1995 e na qual a coalizão afirma que as pessoas de qualquer partido que tenham colaborado com esse plano não serão indicadas para nenhum cargo governamental caso a esquerda obtenha a presidência. Esta "censura às pessoas é um sentimento fascista", afirmou Battle. A EP-FA indicou o veterano candidato Tabaré Vásquez como provável candidato da frente à presidência.