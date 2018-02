Bayer concorda com nova droga contra o antraz A companhia farmacêutica alemã Bayer informou hoje estar de acordo com a decisão das autoridades norte-americanas de aprovar um novo medicamento, o Doxycycline, para o tratamento do antraz. Segundo a empresa, a medida da Food and Drug Administration (FDA), a agência dos EUA responsável pelo controle de remédios, juntamente com um aumento na produção do Cipro, permitirá enfrentar qualquer situação de emergência. "Com esta medida do governo (dos EUA), haverá reservas suficientes para milhões de pessoas em caso de contaminação de antraz", afirmou a Bayer em comunicado. Na semana passada, a farmacêutica alemã já havia se comprometido em triplicar sua produção de Cipro, o remédio que até agora era o único oficialmente aprovado para o tratamento de antraz. A Bayer se comprometeu em entregar 200 milhões de pílulas nos próximos três meses. Leia o especial