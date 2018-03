BayernLB usará socorro do pacote do governo alemão O banco alemão BayernLB AG, controlado pelo governo, pretende usar dinheiro do pacote de socorro ao sistema financeiro da Alemanha, informou neste domingo o jornal Bild. O periódico citou o dirigente do banco, Erwin Huber, que também é ministro de finanças da Baviera. Os dirigentes do BayernLB terão um encontro na terça-feira para discutir a questão, informou o Bild. Huber afirma na reportagem que o banco BayernLB pretende utilizar todas as três opções oferecidas pelo pacote do governo alemão ao sistema financeiro - investimento direto de capital, garantias bancárias e a compra de ativos podres. A quantidade de dinheiro que o BayernLB precisará ainda é incerta, mas serão "bilhões de euros", disse Huber. O governo federal alemão deverá se envolver na operação através de um incremento de capital e terá uma participação acionária ainda maior no banco, disse Huber ao jornal. Segundo Huber, o banco deverá ser reestruturado. O Parlamento alemão aprovou em urgência, na sexta-feira passada (dia 17), o pacote de ? 500 bilhões de socorro ao sistema financeiro. O pacote deverá ser sancionado pelo governo na manhã de segunda-feira, antes da abertura dos mercados financeiros nas praças européias. (André Lachini)