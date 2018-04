BBC anuncia corte de 25% no orçamento para serviços online

Cerca de 200 sites da BBC serão fechados nos próximos 2 anos

A BBC anunciou nesta segunda-feira o fechamento de cerca de 200 de seus websites na Grã-Bretanha como consequência da redução em 25% de seu orçamento para conteúdo online.

As mudanças, resultado do corte de 34 milhões de libras (cerca de R$ 91,2 milhões) no orçamento da BBC Online, também resultarão no fechamento de 360 postos de trabalho nos próximos dois anos.

Os planos vão no sentido de atender ao corte de custos de 20% definido no último acordo para financiamento da emissora, que viu o valor da chamada licence fee (taxa paga por todos que têm aparelhos de TV em casa na Grã-Bretanha e que é usada para manter a BBC) congelado pelos próximos seis anos.

As mudanças têm como objetivo tornar os websites da BBC em inglês mais diferenciados e reduzir a competição com os sites comerciais.

Os cortes incluem o fechamento dos sites para adolescentes Switch e Blast, do site de documentários Video Nation e dos sites comunitários h2g2 e 606.

Outros serviços afetados serão sites de algumas das emissoras de rádio da BBC doméstica, como 1Xtra, 5 live sports extra, 6 Music e Radio 7, que passarão a ter seu conteúdo automatizado.

Também haverá menos blogs noticiosos. Fóruns e quadros de mensagens terão seu número reduzido e os restantes serão substituídos por ferramentas integradas com redes sociais.

Haverá ainda uma redução na cobertura de eventos esportivos, na transmissão de esportes ao vivo e de notícias sobre o showbusiness, mas haverá mais cobertura de cultura e artes no site de notícias da BBC.

'Enorme sucesso'

Cerca de 180 sites devem ser fechados ao longo deste ano. Todas as mudanças deverão ser concluídas até fevereiro de 2013.

"A BBC Online é um enorme sucesso, mas nosso vasto portfólio de sites significa que às vezes ficamos aquém das expectativas", afirmou o diretor-geral da BBC, Mark Thompson.

"Uma mudança de foco em nossas prioridades editoriais, um compromisso com nossos padrões de qualidade mais altos e uma maneira mais dinâmica e colegiada de trabalhar nos ajudarão a transformar a BBC Online no futuro", disse.

Como parte da nova estratégia da BBC, intitulada Putting Quality First (Colocando a Qualidade em Primeiro Lugar), a BBC Online será reorganizada em dez áreas diferentes: News (notícias), Sport (esportes), Weather (clima), CBeebies (infantil), Knowledge & Learning (educação), Radio & Music (rádio e música), TV & iPlayer (TV e TV por internet), Homepage (portal) e Search (buscas).

O orçamento total da BBC Online atual é de 137 milhões de libras (cerca de R$ 367,3 milhões). BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.