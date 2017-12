BBC diz que Bin Laden foi visto em fronteira Um porta-voz militar em Cabul disse que pessoas que vivem em Tora Bora, a 60 quilômetros ao sul da cidade afegã de Jalalabad, viram e reconheceram Osama bin Laden e oito de seus assessores que fugiam em direção às montanhas de Nagarhar, na fronteira com o Paquistão, informou a BBC. A informação influenciou o mercado de Treasuries norte-americanos, que subiram em Tóquio com a notícia. Segundo disseram correspondentes à agência Iraniana Nacional, o porta-voz da Aliança do Norte, Mohammad Habeel, afirmou ontem que após a captura da base de Tora Bora pelas forças de oposição, Bin Laden fugiu para o Paquistão. Leia o especial