BBC mostrará imagens de soldados mortos no Iraque A British Broadcasting Corporation disse nesta quarta-feira que pretende mostrar imagens de soldados mortos no Iraque, apesar dos protestos do governo britânico. Inicialmente as imagens dos corpos ensangüentados dos soldados, mortos em uma emboscada, foram exibidas pelo canal de TV árabe Al-Jazira, que enfrentou igualmente protestos de Downing Street. O gabinete do primeiro-ministro Tony Blair disse que o vídeo não deveria ser difundido em respeito às famílias dos soldados. Por meio de uma porta-voz, a BBC disse que compartilha dos sentimentos das famílias, mas que o tema é de interesse público. "O programa mostra a diferença de cobertura entre os canais árabes e ocidentais. O tratamento do prisioneiros de guerra e de baixas por parte de ambos é um aspecto central do argumento", disse.