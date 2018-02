BBC tem como novo presidente ex-diretor do Channel O ex-diretor executivo do canal britânico de televisão independente Channel 4, Michael Grade, foi nomeado hoje pelo governo inglês presidente do British Broadcasting Group (BBC). A escolha teve a aprovação da rainha Elizabeth II, informou o gabinete do primeiro-ministro britânico, Tony Blair. A nomeação de Michael Grade foi feita na sequência da demissão, em junho passado, de Gavyn Davies, pouco tempo depois da BBC ter acusado responsáveis próximos de Tony Blair, de terem deliberadamente exagerado a ameaça das armas iraquianas de destruição em massa para justificar a guerra no Iraque. De acordo com a ministra britânica da Cultura, Tessa Jowell, informa a Agência Lusa, "Michael é o homem certo na altura certa. Ele tem paixão pela radiodifusão, principalmente pela de serviço público, e tem energia para chefiar a BBC, defendendo a sua independência e integridade". A ministra afirmou que o seu departamento usou um processo de seleção rigorosamente não partidário. "É o meu trabalho e de todo grupo, garantir que a BBC possa continuar a ganhar apoio público e parlamentar, para que o serviço público não seja nem arriscado nem marginalizado", afirmou.