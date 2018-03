BC da Coreia do Sul corta taxa de juros para 2,5% O Banco da Coreia do Sul (BoK, na sigla em inglês) fez um corte na taxa de juros pela primeira vez em sete meses, de 0,25 ponto porcentual, para 2,5%. O corte tem como objetivo impulsionar a economia do país, atingida pela queda das exportações e pela demanda doméstica fraca.