BC europeu prevê mais aumento no preço dos alimentos Os preços globais dos alimentos devem aumentar mais em curto e longo prazo, já que a oferta não deve acompanhar a demanda, segundo análise do Banco Central Europeu preparada para balizar a reunião de ministros de Finanças na segunda e terça-feira que vem. A nota diz que outros fatores também colaboram com o aumento dos preços, como o protecionismo comercial, a especulação e a desvalorização do dólar. "Em curto prazo, persistem riscos de alta, particularmente porque os preços futuros -- usados como pressupostos técnicos -- provaram ser indicadores bem pouco confiáveis dos preços globais dos alimentos", disse a nota, obtida pela Reuters. A carestia global já provocou protestos, às vezes violentos, em vários lugares da África, Ásia e América Latina. Na Europa, mais próspera, a população se queixa em vários países da perda de poder de compra dos salários diante do aumento de produtos como pão, leite e batata. Os ministros dos países ligados ao Banco Central Europeu devem discutir principalmente a inflação, que puxada pelas altas dos alimentos e do petróleo atinge um recorde de 3,6 por cento nos países que adotam o euro como moeda. "Assumindo uma perspectiva de longo prazo [...], há indicações de que fatores mais estruturais podem ter provocado reajustes de preços relativos, sugerindo que os preços podem permanecer em níveis elevados e até aumentar mais", disse a nota do BCE. Os preços alimentícios subiram 6 por cento entre abril de 2007 e abril de 2008. Especialistas dizem que isso ocorre por causa do aumento da demanda na China e na Índia, do uso intensivo de terras para a produção de biocombustíveis, de especulações nos mercados, de transtornos climáticos e do encarecimento do frete, por causa da alta do petróleo. O texto do BCE diz que o antídoto contra o problema seria aumentar a produtividade agrícola. "As perspectivas de longo prazo para a oferta de produtos agrícolas são supostamente os fatores mais críticos. Uma reação de oferta leva tempo para se dar e, portanto, parece improvável que acompanhe a crescente demanda global. As perspectivas não são promissoras", diz a nota. "Na atual conjuntura, uma forte aceleração da produção parece improvável, e a expansão das terras aráveis deve se dar apenas gradualmente. Além disso, é claro que há sempre a possibilidade de choques climáticos sobre a produção, que podem se tornar ainda mais freqüentes caso os impactos da mudança climática se materializem." (Por Jan Strupczewski)