BC turco reduz juros uma semana depois de eleições O Banco Central da Turquia anunciou esta manhã a redução das taxas de juros do país, aproveitando o otimismo gerado pela expectativa crescente de estabilidade política após a eleição da semana passada. A taxa de juros overnight foi cortada em dois pontos percentuais, de 46% para 44%. A taxa para bancos comerciais tomarem empréstimo no overnight do BC passou de 53% para 51%, enquanto a taxa de uma semana para o BC tomar recursos no mercado caiu de 46% para 44%. Foi o sexto corte nas taxas de juros pelo BC turco desde fevereiro. O corte anterior tinha sido realizado em agosto. A decisão de flexibilizar o crédito segue-se ao resultado das eleições do dia 3 de novembro, que deram ao Partido da Justiça e do Desenvolvimento maioria no parlamento, abrindo caminho para a recuperação da estabilidade política após décadas de conflitos. Em comunicado, o BC turco informou que a decisão de afrouxar os juros deveu-se à desaceleração da inflação e à melhora das perspectivas políticas. As informações são da Dow Jones.