BCE: Chipre precisa reestruturar bancos para se salvar O Chipre pode se salvar de um colapso financeiro se fizer os ajustes necessários para reestruturar o setor bancário, informou neste sábado Erkki Liikanen, presidente do Banco da Finlândia e membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE). O risco de um crise no Chipre se tornou iminente na última terça-feira, quando o parlamento local rejeitou um controverso imposto sobre os depósitos bancários para captar 5,8 bilhões de euros (US$ 7,5 bilhões). A recusa fez os parlamentares cipriotas se esforçarem para elaborar um projeto alternativo para levantar capital, de modo a qualificar o país para um resgate internacional de 10 bilhões de euros.