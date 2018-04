BCE diz que recuperação da zona do euro é modesta

A zona do euro registrou o terceiro trimestre consecutivo de crescimento ao final de 2013, apesar do produto interno bruto (PIB) ter caído 0,4% no total do último ano.

"A recuperação ainda é modesta", disse Constancio, durante uma conferência, realizada no conselho do Federal Reserve, em Washington. "Os riscos estão com tendência de queda e não de alta", disse.

O vice-presidente do BCE também demonstrou preocupação sobre a inflação "muito baixa", que permanece em 0,7%, nível abaixo da meta oficial do banco central, de próximo a 2%. Ele disse que ainda há muita folga ou capacidade ociosa na economia, uma lacuna que não vê fechar até o final de 2016 ou início de 2017.

Constancio também enfatizou que o BCE tem as ferramentas necessárias para lidar com os possíveis solavancos no caminho da recuperação econômica, que incluem a possibilidade de usar taxas de juros negativas ou recorrer a compra de ativos. "Nós temos uma situação de inflação muito baixa. Este é o grande desafio para a política monetária", disse o vice-presidente do BCE.

No que se refere ao acordo, dessa semana, sobre um mecanismo único de resolução para os bancos, Constancio disse que a medida, além dos testes de estresse, deve aliviar as preocupações sobre a saúde do sistema bancário europeu. Ele disse que esse foi um passo fundamental para garantir a expansão econômica. Fonte: Dow Jones Newswires.