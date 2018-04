BCE: Europa precisa de paciência com medidas

Hansson também afirmou que o BCE "fez muito" para favorecer a estabilidade e que "agora a responsabilidade é dos governos".

Hansson assumiu a direção do Banco Central da Estônia no começo deste ano e, desde então, conseguiu obter mais influência para o pequeno país dentro do conselho diretor do BCE. Ele é amplamente considerado um aliado forte do presidente do BC europeu, Mario Draghi, e tem defendido as ações tomadas pela instituição na resolução da crise de divida e redução nas incertezas. As informações são da Dow Jones.