Beatificação de madre Teresa avança no Vaticano A beatificação de madre Teresa de Calcutá avançou nesta terça-feira. Uma comissão do Vaticano aprovou um suposto milagre atribuído à falecida religiosa. A Congregação para a Causa dos Santos, encarregada dos processos de beatificação, aprovou o informe segundo o qual uma mulher indiana de 30 anos teria sido curada de um tumor no estômago devido à interferência de madre Teresa. A irmã Simone, das Missionárias da Caridade - ordem fundada por madre Teresa -, disse que agora é preciso apenas a confirmação oficial do Vaticano. O papa João Paulo II deve aprovar oficialmente o informe, o que está previsto para antes de dezembro. Em seguida, será estabelecida uma data para a beatificação da madre, que não deve ser antes do segundo trimestre de 2003, disse um funcionário do Vaticano. Madre Teresa faleceu em 1997, aos 87 anos. O papa dispensou a habitual espera de cinco anos para iniciar o processo de sua beatificação. Após a beatificação, que é o passo prévio para a canonização, um segundo milagre deve ser confirmado antes que uma pessoa ser declarada santa.