Bêbado é rendido por passageiros em avião na Turquia Um homem bêbado que alegava ter uma bomba tentou seqüestrar um avião de uma companhia turca hoje, mas foi rapidamente imobilizado por outros passageiros. Não foram encontrados explosivos com o autor da ameaça, informou o gerente da Turkish Airlines, Temel Kotil, à emissora NTV. O avião pousou em segurança em São Petersburgo, segundo o Ministério dos Transportes turco. "Ele estava tão bêbado, ele deu à comissária um bilhete afirmando ter explosivos com ele", disse Kotil. Um funcionário do ministério, Fuat Akin, confirmou que os outros passageiros controlaram o suspeito. O avião havia partido de Antalya, uma cidade turística turca na costa do Mediterrâneo.