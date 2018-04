Bêbado invade pub com motosserra em punho Dean Dinnen, de 24 anos, invadiu o pub The Endyke, na cidade britânica de Hull, empunhando uma motosserra e ameaçando clientes. Dinnen, que estava bêbado e possivelmente sob efeito de outras drogas quando atacou, havia sido expulso do estabelecimento poucas horas antes por se recusar a apagar um cigarro.