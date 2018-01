Bebê de 9 meses é a mais nova vítima da fome na Argentina Um bebê de apenas 9 meses de idade se tornou na noite de ontem a mais nova vítima da fome na Argentina informaram fontes dos serviços de saúde. O bebê Rodolfo Ruiz morreu na terça-feira à noite em um hospital de Tucumán (a 1.300 km ao norte de Buenos Aires) em conseqüência de um gravíssimo quadro de desnutrição, indicou o Sistema Previdenciário de Saúde. A criança permanecia internada, em "estado de desnutrição com perda protéica irrecuperável", há 12 dias. Ruiz se tornou a vítima de número 10, nas últimas semanas, de doenças derivadas de carências alimentares que castigam com particular crueldade as crianças das províncias de Tucumán e também a de Misiones, a 1.100 km a nordeste de Buenos Aires. Leia o especial