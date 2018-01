Bebê de seis meses recebe transplante de oito órgãos Uma equipe médica dos Estados Unidos realizou, com sucesso, um transplante de nada menos do que oito órgãos em um bebê de seis meses de vida. O número de órgãos transplantados é recorde. Na operação, que durou 12 horas, a italiana Alessia Di Matteo recebeu fígado, estômago, pâncreas, intestino grosso e delgado, baço e dois rins novos. Alessia tem uma doença fatal do sistema digestivo em que os músculos dos órgãos fazem movimentos involuntários. A equipe do professor Andreas Tzakis, do hospital Jackson Memorial, em Miami foi responsável pelo transplante. "Pelo que sei, esta é a primeira tentativa com oito órgãos", afirmou o médico. O último recorde em transplante foi com sete órgãos, também realizado por Tzakis, em 1997. Ele se recordou que pelo menos um de seus pacientes sobrevive há dez anos com este número de órgãos; transplantados recentes passam bem. "Quando essas crianças sobrevivem à cirurgia e passam bem, elas podem viver perfeitamente bem", comentou. A doença de Alessia foi diagnosticada por ecografia, quando ela ainda estava no útero da mãe. Se não for tratada, corre o risco de não sobreviver. De acordo com Tzakis, o primeiro ano será decisivo para a sobrevivência de Alessia. O bebê recebeu bem os órgãos. "A criança está bastante bem", disse. "Ela está nos braços da mãe e está sendo alimentada por meio dos novos intestinos." Os órgãos novos saíram de um bebê de um ano. Alessia está em observação, mas deve voltar à Itália em três meses. O transplante foi realizado em 31 de janeiro, depois que Alessia foi transferida do hospital Gaslini, em Gênova. "Sabíamos que a única maneira de salvar Alessia seria um transplante múltiplo de órgãos feito pelo professor Tzakis", disse um porta-voz do hospital ao jornal Daily Mirror. O médico Steve Wigmore, cirurgião especializado em transplante da Royal Infirmary, em Edimburgo (Escócia), foi cauteloso. "As pessoas que passam por transplantes múltiplos não têm um resultado particularmente bom." Ele lembra que os transplantes múltiplos de órgãos começaram a ser feitos há apenas 15 anos.