Bebê é roubado do ventre da mãe na Colômbia Um bebê com oito meses de gestação foi roubado do ventre de sua mãe em Girardot, cidade turística que fica a 80 quilômetros de Bogotá. Angela Cartagena esperava acompanhada de sua filha de 2 anos uma consulta médica no hospital da cidade quando foi sedada e operada. Após beber um copo de água servido na cafeteria do hospital, Angela se sentiu tonta e sonolenta. Quando despertou, tinha a filha ao lado e não mais estava grávida. Havia passado por uma cesária. O caso foi atendido no mesmo hospital. O médico Carlos Céspedes confirmou que ela passou por uma operação cesariana para extrair a criança. O policial que atendeu o caso, Gustavo Silva, disse que a mulher que roubou o bebê foi detida. Algumas pessoas, que a viram chegar com um bebê enrolado em um lençol sem ter estado grávida, desconfiaram do caso e chamaram as autoridades. Ela será processada por seqüestro.