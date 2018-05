Bebê ficou soterrado em igreja por 7 horas Com apenas um arranhão no rosto, um bebê de 10 meses foi resgatado com vida entre os escombros da Igreja de San Clemente, em Pisco. O menino, ainda não identificado, foi encontrado na quinta-feira - sete horas após o terremoto - por um homem que procurava seus pais. Mas apenas ontem a notícia de seu resgate foi divulgada.