Bebê nasce após desastre automobilístico Uma mulher que estava em trabalho de parto e se dirigia até o hospital bateu seu carro na manhã de domingo e deu à luz presa nas ferragens de seu veículo, que estava parcialmente submerso, informaram as autoridades. Kenyetta Biggs passou mais de uma hora presa em seu carro antes de ela e sua recém nascida filha serem resgatadas e levadas a um hospital. Seu pai informou que ela não havia contado à família que estava grávida. Biggs, 21, quebrou uma perna, mas ela e a bebê, nomeada Myracle (Milagre em inglês) passam bem. O xerife do condado de Palm Beach, Stephen Maxwell, estava iniciando seu turno no domingo quando reparou a cabeça de uma pessoa emergindo em meio a um gramado alto ao longo de um canal. O xerife parou e encontrou a mulher tentando se soltar das ferragens de seu carro parcialmente submerso. Ela lhe disse que seu bebê estava no interior do veículo. "Quando olhei ao redor dela, vi o recém-nascido com a placenta e o cordão umbilical ainda grudados", disse Maxwell. O xerife e outro policial tentaram abrir a porta para libertar Biggs. A polícia disse que ela estava dirigindo até um hospital quando perdeu o controle do carro devido a uma forte contração. O pai da mulher, Kenneth Biggs, acredita que sua filha não contou a seus parentes sobre a gravidez porque temia a reação da família. Porém, segundo ele, nada disso importa agora. "Estamos definitivamente recebendo esse bebê de braços abertos."