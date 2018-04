Bebê nasce em trem, cai em trilhos e sobrevive na Índia

Um bebê recém-nascido caiu dentro do vaso sanitário de um trem em movimento na Índia e foi parar em cima dos trilhos logo após sua mãe, prematuramente, dar à luz. O bebê foi encontrado aproximadamente duas horas depois com vida, segundo informou parentes nesta quinta-feira, 28. A mãe do bebê, chamada apenas de Bhuri, estava viajando com seus parentes quando foi ao banheiro pouco antes da meia-noite de terça-feira, e, inesperadamente, deu à luz uma menina, informou Arjun Kumar, seu cunhado. "Logo após, ela desmaiou e o bebê caiu pelo vaso sanitário. Duas estações depois, nós batemos na porta e Bhuri a abriu ensopada de sangue", afirmou Kumar. "Quando nós perguntamos sobre o que tinha acontecido, ela disse que o bebê tinha caído em cima dos trilhos", relatou o cunhado. Os vasos sanitários na Índia normalmente têm buracos que abrem direto para os trilhos, e não havia indicação, até esta quinta, que as autoridades duvidavam da história de Bhuri ou planejavam investigar o incidente. Kumar disse que após encontrar Bhuri, os parentes acionaram o alarme de emergência do trem e avisaram os oficiais sobre o acontecido. Um busca foi rapidamente organizada e os guardas conseguiram achar a criança. "Ela ficou no trilho por quase 2 horas", disse Dr. Gautam Jain, um pediatra do Rajasthan Hospital, em Ahmadabad, no oeste do estado de Gujarat, para onde o bebê e a mãe foram levados. A criança, que ainda não tem um nome, estava em até 10 semanas prematura. "Ela pesava apenas 1,46 quilos, e tinha o batimento cardíaco e a temperatura do corpo muito baixos", disse Jain. "Nós não esperamos que esse bebê sobreviva", afirmou.