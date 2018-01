Bebê passa semanas só com mostarda, ketchup e arroz Uma menina de dois anos, deixada sozinha por quase três semanas enquanto a mãe estava presa, sobreviveu comendo mostarda, ketchup, arroz e massa crua. A criança estava assistindo a desenhos animados quando foi encontrado pelo pai, informou a polícia. Ela sofria de má nutrição e foi internada para tratamento no hospital infantil Wolfson. Dakeysha Lee, 22 anos, foi acusada de abuso infantil, por ter deixado sua filha só no apartamento. Ela havia sido presa em 10 de setembro por outras acusações. O pai, Ogden Lee, separado da mãe da garota, disse que ao falar com a ex-mulher na cadeia, por telefone, no domingo, ela garantiu que a menina estava com vizinhos. Quando ele chegou ao apartamento descobriu a criança só. Ela havia levado comida e brinquedos para o quarto de sua mãe e estava deitada em uma banheira de criança, e coberta por restos de ketchup seco. "Ela me agarrou e não queria me largar", contou Lee. "É um milagre a minha filha ter sobrevivido. Não sei como conseguiu".