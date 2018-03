Bebê que sobreviveu a queda de avião passa bem O menino de três anos que sobreviveu à queda de um avião da Sudan Airways que causou a morte de 116 pessoas passa bem. O garoto Mohammed al-Fateh Osman encontra-se em situação estável. Ele perdeu a parte inferior da perna direita e teve parte do corpo queimada. "Ele (o menino) sofreu desidratação e queimaduras, mas agora está bem", disse o médico Omer el Amin à Associated Press. Hoje, a televisão estatal mostrou imagens do sobrevivente, cuja mãe morreu no acidente. O pai e a irmã mais velha do menino moram na cidade de Omdurman. "Se vissem o estado dos corpos e a morte dessas pessoas diriam que foi um milagre de Deus este menino estar vivo", disse o ministro sudanês da Aviação, Mohammed Hassan al-Bahi.