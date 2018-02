Bebê recém-nascido morre e eleva para oito as vítimas do atentado na Cisjordânia Um recém-nascido, filho de uma mulher israelense ferida ontem no ataque palestino próximo ao assentamento judaico Emmanuel, na Cisjordânia, morreu nesta quarta-feira, menos de 24 horas depois de nascer de cesariana. Com este caso chega a oito o número de civis mortos, todos passageiros de um ônibus da linha 189, atacado a cerca de 300 metros de sua parada final. Entre os mortos estão o pai, a avó e outro bebê, irmão do menino falecido. Outros 15 passageiros, entre eles três crianças, feridos a tiros ao sair do veículo continuam hospitalizados. O estado de cinco das vítimas, entre elas as três crianças, é grave. Todos os órgãos de segurança estão em estado de alerta máximo em toda Israel Na manhã de hoje, o Exército Israelense matou um palestino durante um tiroteio na mesma região do atentado de ontem. Segundo os militares israelenses, o homem morto foi um dos terroristas que atacaram o ônibus no assentamento judaico Emmanuel.