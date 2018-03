Bebê retirado de cano de esgoto deixa hospital Um bebê recém-nascido tirado com vida de um cano de esgoto na cidade chinesa de Jinhua, no sábado, recebeu ontem alta do hospital. Sua mãe - uma jovem de 22 anos, cuja identidade não foi revelada - afirma que a criança escorregou para dentro de um vaso sanitário logo após o parto. A família dela está com o bebê. Inicialmente, a polícia tratou o caso como tentativa de homicídio. Autoridades afirmam agora que aparentemente tratou-se de um acidente e decidiram não indiciar a mãe.