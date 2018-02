Bebida alcoólica ilegal mata 150 pessoas na Índia Pelo menos 150 pessoas morreram e 88 estão seriamente doentes no sul da Índia, depois de ingerirem bebida alcoólica contaminada, disse a polícia na quarta-feira. A polícia disse que a maioria dos trabalhadores que ingeriram a bebida moram em Estados como Karnataka e Tamil Nadu e a compraram em lojas ilegais, onde é vendida em sacos. Depois de beberem, no fim de semana, eles se sentiram imediatamente doentes. Nas áreas rurais da Índia, é costume dos camponeses pobres comprar bebidas alcoólicas extremamente baratas, também conhecidas como "bebidas do interior", já que as garrafas vendidas em lojas aprovadas pelo governo são mais caras. Na quarta-feira, as autoridades disseram que sete comerciantes em Karnataka foram presos e nove autoridades foram afastadas. "As investigações vão tentar descobrir a origem da bebida", disse R. Srikumar, diretor-geral da polícia em Karnataka, onde mais de 300 pessoas morreram de forma parecida em 1981. "Uma tragédia dessa dimensão não teria acontecido se as autoridades tivessem sido mais vigilantes", disse S.R Nayak, da Comissão de Direitos Humanos de Karnataka. (Por Bappa Majumdar)