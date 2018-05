Bebida ''''Pisco 7.9'''' lembra o tremor O governo peruano produzirá uma série limitada do pisco, a tradicional aguardente do país, denominada "Pisco 7.9", em alusão ao terremoto do dia 15 - que atingiu 7,9 graus na escala Richter segundo a primeira avaliação, depois corrigida para 8 graus. Serão produzidas pelo menos 500 unidades - total próximo ao número oficial de mortos no tremor, 513, como observaram leitores no site do jornal peruano ?El Comércio? . Segundo o ministro da Produção, Rafael Rey, a bebida será entregue em agradecimento a instituições e autoridades estrangeiras que fizeram doações e ajudaram a organizar o socorro às vítimas. Em entrevista à imprensa estrangeira, Rey disse que a produção, polêmica, também servirá para promover o pisco, historicamente produzido na cidade de mesmo nome, no litoral peruano devastado pelo tremor. O pisco é uma aguardente de uva, destilada em alambiques de cobre.