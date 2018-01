Bebidas barateiam na Finlândia. Surpresa, não há correria Apesar da primeira redução já feita nos preços das bebidas, na Finlândia, hoje não houve corrida às lojas e supermercados como se esperava. ?Está tudo surpreendentemente calmo. Não houve nenhuma agitação?, confirmou Riku Kiviniemi, gerente de vendas de uma loja de bebidas estatal no centro de Hlsinque. ?Suponho que as pessoas perceberam que não havia necessidade de pressa porque foi um corte permanente nos preços.? O governo cortou impostos a partir de hoje, fazendo os preços das bebidas alcóolicas baixarem mais de 40% em média para evitar que os finlandeses passem a correr à vizinha Estônia para comprar mais barato, a partir de 1º de maio, quando o país juntar-se à União Européia e as restrições às importações cairem. Para desencorajar o consumo excessivo de álcool, o governo manteve por anos uma política restritiva de importações, incluindo as compras nas lojas duty free. Qualquer coisa mais forte que cidra suave só pode ser vendida em lojas controladas pelo monopólio estatal, Alko, que têm 315 pontos de venda ao varejo no país. A cada ano, milhares de finlandeses visitam a Estônia, onde cerveja e bebidas de maior teor alcóolico chegam a ser 60% mais baratas. As quotas de importação limitavam quanto os viajantes podiam trazer para casa, mas depois que a Estônia fizer parte da EU, eles terão direito a 300 garrafas de cerveja, 120 de vinho e 12 de drinques mais fortes sem pagar taxas. Centenas de caminhões com novos suprimentos deixaram depósitos e cervejarias depois da meia-noite de ontem para chegar às lojas antes que elas abrissem, às 7 horas (2 horas de Brasília), o horário mais cedo em que é permitido a venda de cerveja. Não foi permitido às lojas fazer estoques antecipados, na semana passada, em antecipação à redução nos preços. ?Tínhamos quantidades de consumidores interessados nos novos preços, mas não está havendo corrida maciça de pessoas como se esperava?, disse Terho Liimatainen, diretor de vendas da cadeia de supermercados S-Market. ?Recebemos nosso primeiro lote de cerveja às 6 horas e uma hora depois, quando abrimos, todos os preços já haviam sido trocados.? Os novos preços significam que a cerveja está 14% mais barata, com uma garrafa sendo vendida ? 1 (R$ 3,58). Meio litro da vodca local, a popular Koskenkorva, baixou 36%, sendo vendido a ? 9,20 (R$ 33,00) em vez dos ?14,35 (R$ 51,44).