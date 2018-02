Beduínos sequestram dois turistas no Sinai Um grupo de beduínos armados sequestrou ontem dois turistas, um israelense e uma belga, na península egípcia do Sinai, afirmou a polícia. Beduínos a bordo de uma caminhonete viram o carro com os dois turistas, que se dirigiam para uma cidade balneária, e os forçaram a parar sob a mira de armas. Sequestros de estrangeiros em troca de pagamento de resgate ou para obter a libertação de beduínos presos multiplicaram-se durante os últimos anos no Sinai, aproveitando a deterioração da segurança desde 2011.