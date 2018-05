Beijo, criança e conversível, os marcos da festa "Você está linda", teriam sido as primeiras palavras ditas pelo príncipe William ao ver a noiva, Kate Middleton, após sua chegada à Abadia de Westminster, na manhã de ontem, segundo o jornal britânico The Guardian. A frase, decodificada após estudo de leitura labial, deve se tornar um dos símbolos do enlace do casal.