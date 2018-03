Beisebol diminui audiência de último debate presidencial nos EUA O último debate entre os candidatos presidenciais dos Estados Unidos John McCain e Barack Obama foi assistido por 56,5 milhões de telespectadores. O número ficou entre as outras duas audiências registradas em seus encontros anteriores. A audiência do debate de 90 minutos na noite de quarta-feira foi provavelmente reduzida devido à transmissão pela Fox do jogo de beisebol entre os Philadelphia Phillies e os Los Angeles Dodgers pelo Campeonato da Liga Nacional. Em Philadelphia, o quarto maior mercado de televisão dos Estados Unidos, o jogo foi mais assistido que o debate, afirmou a Nielsen Media Research. Los Angeles é o segundo maior mercado de telespectadores. Com as eleições de 4 de novembro se aproximando, 35 por cento de todas as residências nos EUA assistiram John McCain e Obama discutirem sobre a atual crise econômica, saúde pública, impostos e outras questões, informou a Nielsen. A porcentagem é maior que a de 31,6 por cento, ou 52,4 milhões de telespectadores, do primeiro debate no dia 26 de setembro, mas é menor que a marca de 38,8 por cento das moradias, ou 63,2 milhões de telespectadores, do segundo debate no dia 7 de outubro. A audiência também foi menor que a do debate do dia 2 de outubro entre os candidatos à Vice-presidência, a republicana Sarah Palin e o democrata Joe Biden, o debate com a maior audiência em 16 anos, com 70 milhões de telespectadores. Como sempre, as opiniões após o debate foram divididas, com muitos comentaristas dizendo que McCain melhorou seu desempenho após os dois debates anteriores. Outros disseram que a linguagem corporal atrapalhou sua performance. Duas pesquisas, da CBS e CNN, deram a vitória novamente a Obama. O jornalista veterano Bob Schieffer, da CBS News, foi bem conceituado como o moderator do debate, que foi visto amplamente como o mais animado e disputado até agora.