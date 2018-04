Belarus e países da UE retiram embaixadores

Novas sanções europeias incluem 21 juízes e policiais graduados. Em represália a isso, Belarus ordenou a saída dos embaixadores da União Europeia e da Polônia em Minsk, e retirou seus representantes em Bruxelas e Varsóvia.

Horas depois, países europeus disseram que manifestariam apoio à Polônia e à UE retirando seus embaixadores nacionais de Minsk e que apresentariam protestos aos embaixadores bielo-rusos em suas respectivas capitais.

A chefe da polícia externa da UE, Catherine Ashton, disse que todos os 27 países do bloco aderiram à decisão, que marca uma nova deterioração nas relações da ex-república soviética com o bloco continental. A situação vem se agravando desde a polêmica reeleição do presidente Alexander Lukashenko, em dezembro de 2010.

"Essa é a última ditadura, o último ditador da Europa, e não nos deixaremos intimidar", disse o ministro alemão de Relações Exteriores, Guido Westerwelle, em Bruxelas. "A União Europeia e a Polônia podem contar com a solidariedade alemã. O ditador se engana quando acha que pode nos dividir."

A Polônia, que faz fronteira com Belarus, tem papel ativo na formulação das políticas da UE para Minsk, frequentemente sendo recriminada devido a isso pelo governo bielo-russo.

Um porta-voz da chancelaria polonesa disse que essa postura de Varsóvia levou à punição específica contra o embaixador do país.

(Reportagem adicional de Justyna Pawlak e Luke Baker, em Bruzelas; e de Gabriela Baczynska, em Varsóvia)