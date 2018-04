Belga é culpada por matar amiga ao sabotar paraquedas

Van Doren, então com 38 anos, saltou naquele dia com outros 11 paraquedistas, dentre eles Clottemans, de um pequeno avião que estava a 4.500 metros de altura. Os 12 jurados concordaram com o argumento da acusação de que as evidências eram circunstanciais, mas não determinantes. Para eles, o crime foi cometido por ciúme: as duas mulheres estavam envolvidas com o mesmo homem, um paraquedista holandês, que Clottemans queria para si. Ela e Van Doren eram integrantes do mesmo clube de paraquedismo.

As provas mostraram que ela enviou cartas anônimas sobre a vida amorosa de Van Doren para amigos em comum e que é psicologicamente instável, tendo tentado suicídio em 2006. A sentença será anunciada amanhã. A pena máxima para Clottemans é a prisão perpétua.