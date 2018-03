Belga ganha 75 milhões de euros na loteria Um apostador da Bélgica é o ganhador do prêmio de 75.753.123 euros na loteria Euro Milhões, anunciou, neste sábado, dia 1º, a organização da promoção. A quantia equivale a mais de R$ 200 milhões. A identidade e os detalhes da pessoa ganhadora do prêmio sorteado não foram divulgados pelo site mantido pelos organizadores na internet. A Euro Milhões é a maior loteria do mundo em volume de apostas. Em julho do ano passado, uma irlandesa ficou com o prêmio recorde de 113 milhões.