Belga mata casal de imigrantes Um homem matou a tiros um casal de imigrantes antes de morrer em seu próprio apartamento, ao qual ateou fogo, informou a polícia belga. Segundo fontes, Hendrik Vyt, de 79 anos, conhecido por suas visões xenófobas, começou uma discussão com seus vizinhos marroquinos, sacou uma pistola e começou a atirar no casal e nos filhos do casal, ferindo dois deles. Depois, Vyt retornou ao seu apartamento e começou a atirar, da janela, em pessoas que passavam pela rua de seu bairro, Schaarbeek, na periferia de Bruxelas. "Ele atirava em tudo que se movia", disse o porta-voz da promotoria pública, Jos Colpin. Enquanto as chamas avançavam no prédio de três andares, um vizinho conseguiu resgatar os quatro filhos do casal assassinado. Mais tarde, a polícia encontrou o corpo de Vyt em seu apartamento, mas não ficou imediatamente claro se ele foi morto pelo fogo ou por algum tiro dado pela polícia.