Belgas marcham contra impasse na política nacional Milhares de belgas realizaram uma "marcha da vergonha" hoje na capital do país, Bruxelas, para exigir um governo após um impasse de sete meses entre os políticos falantes de holandês e os falantes de francês. Pelo menos 15 mil pessoas participaram da manifestação convocada por estudantes na internet dos dois lados do país, na primeira manifestação do tipo desde as inconclusivas eleições de junho.