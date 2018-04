Bélgica confirma três novos casos de H1N1

A força-tarefa local contra a influenza declarou que os novos casos incluem um comissário de bordo que pode ter contraído o vírus durante período em que esteve na República Dominicana. Dois passageiros de um voo que retornou do país caribenho para a Bélgica também estavam infectados.

O governo avisou que as 60 pessoas que estiveram no mesmo voo foram localizadas e estão recebendo tratamento preventivo com antivirais. As informações são da Associated Press.