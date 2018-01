Bélgica muda lei para evitar processo contra Bush A Câmara dos Deputados da Bélgica aprovou uma emenda à lei que permite processos na Justiça criminal do país contra acusados de cometerem crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio, independentemente de onde tenham sido cometidos e da nacionalidade dos acusados. A emenda, que ainda depende de aprovação no Senado belga, visa impedir que o presidente dos EUA, George W. Bush, e seus auxiliares sejam processados sob a acusação de crimes de guerra no Iraque. Na semana passada, o secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, o vice-presidente dos EUA, Dick Cheney, e o ex-presidente George H. Bush (pai do atual) foram citados em um processo por crimes de guerra supostamente cometidos durante a Guerra do Golfo de 1991. A ação é movida por sete famílias iraquianas. Na época, Powell era o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos EUA e Cheney era o secretário da Defesa. "Esta é uma questão séria", disse Powell durante sua visita a Bruxelas. "Acredito que haverá um processo contra o presidente George W. Bush qualquer dia desses", comentou o presidente da Câmara belga, Herman de Croo. A emenda aprovada é retroativa a acusações apresentadas até 1º de julho de 2002; ela prevê que um procurador especial avalie se o caso envolve crimes cometidos por belgas, ou em território belga, ou por pessoas que tenham residido na Bélgica até três anos antes da apresentação das acusações; se o caso não for esse, o ministro da Justiça encaminhará o caso ao país de origem do acusado. Há processos já em andamento na Justiça belga contra cerca de 30 chefes de Estado ou de governo (ou ex-chefes de Estado ou de governo), entre eles o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Yasser Arafat, e o presidente de Cuba, Fidel Castro. Veja o especial :