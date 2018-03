Belize: Empreiteira destrói pirâmide maia

A destruição da pirâmide Nohmul e da plataforma de seu templo, erigidas há cerca de 2.300 anos, foi verificada na semana passada, informou nesta segunda-feira o doutor Jaime Awe, diretor do Instituto de Arqueologia de Belize. Segundo ele, somente uma pequena porção do centro da pirâmide resistiu.

O complexo de Nohmul situa-se atualmente em terreno particular, mas as leis de Belize garantem proteção do Estado a qualquer vestígio arqueológico pré-hispânico. As informações são da Associated Press.