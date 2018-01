Ben Ami: ?Arafat não quer a paz? O ministro de Relações Exteriores de Israel, Shlomo Ben Ami, disse, em entrevista publicada hoje no jornal francês Liberation, que o presidente da Autoridade Palestina (AP), Yasser Arafat , "carece de confiança". De acordo com Ben Ami, ?Arafat lembra o homem que vai ao mercado, pechincha (para tornar o preço mais baixo possível) e sai sem comprar nada". O ministro israelense acusa Arafat de não lutar para concretizar o processo de paz no Oriente Médio. "Ele (Arafat) não quer alcançar a paz, a menos que todos os que compõem seu grupo estejam satisfeitos. É impossível. Um acordo deste tipo não se chega sem sofrimento", afirmou.