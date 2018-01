Ben Carson ultrapassa Trump em pesquisa nacional republicana

WASHINGTON - O pré-candidato Ben Carson apareceu em primeiro lugar em uma pesquisa nacional recente sobre as primárias do Partido Republicano para a presidência dos Estados Unidos, empurrando Donald Trump para o segundo lugar pela primeira vez desde junho.

Carson, um neurocirurgião aposentado, recebeu 26% de apoio para se tornar o candidato republicano na pesquisa New York Times/CBS News divulgada na manhã desta terça-feira.

Trump ficou em segundo lugar com 22% do apoio dos entrevistados, perdendo por menos do que a margem de erro de 6 pontos porcentuais. A pesquisa que ouviu 575 eleitores das primárias republicanas foi realizada entre os dias 21 e 25.

Os pré-candidatos republicanos se encontrarão para um debate na noite de quarta-feira, na terceira oportunidade para destacar suas diferenças.

A pesquisa nacional foi feita depois que três sondagens realizadas no Estado de Iowa, o primeiro a votar no processo das primárias, mostraram Trump atrás de Carson pela primeira vez. / REUTERS