Ben-Eliezer ordena investigação de morte de civis O ministro da Defesa de Israel, Binyamin Ben-Eliezer, ordenou nesta segunda-feira uma rápida investigação sobre a morte de civis palestinos em recentes operações do Exército judeu. Em Nablus, soldados israelenses bloquearam uma das duas principais vias da região quando mantinham a cidade sob toque de recolher. Ainda hoje, educadores palestinos reclamaram que as rígidas restrições de liberdade impostas por Israel estão arruinando o novo ano escolar das crianças da Cisjordânia e da Faixa de Gaza. Em três ataques lançados a partir de quinta-feira, 12 palestinos foram assassinados pelos soldados israelenses. Pelo menos oito dos mortos não eram combatentes. Entre as vítimas havia crianças. Após desculpar-se em duas diferentes ocasiões pelas mortes, Ben-Eliezer ordenou hoje a abertura de uma investigação-relâmpago que deverá ser encerrada na sexta-feira. Alguns analistas interpretam a ordem como um sinal de discordância entre Ben-Eliezer e o novo chefe do Estado-Maior, o tenente-general Moshe Yaalon. Numa entrevista concedida a um jornal local, Yaalon qualificou os palestinos como um "câncer" e disse que eles devem ser totalmente liquidados. As declarações vieram à tona num momento no qual Ben-Eliezer trabalha para amenizar as tensões e obter um cessar-fogo. Depois de ter tomado o controle de sete das oito maiores cidades palestinas da Cisjordânia em junho em resposta a dois atentados suicidas em Jerusalém, Israel devolveu aos palestinos o controle sobre a segurança em Belém no mês passado. A medida é uma espécie de teste que deveria ter incluído Gaza. No entanto, os soldados israelenses não retiraram suas tropas da região. Um lado acusa o outro pelo atraso. Em Nablus, maior cidade cisjordaniana, soldados israelenses estabeleceram um toque de recolher para que suas tropas bloqueassem uma das duas maiores vias da região. Uma profunda trincheira foi aberta por uma retroescavadeira. O Exército de Israel preferiu não comentar a medida. Em Rai, ao norte de Nablus, moradores contaram que soldados obrigaram uma mulher palestina a subir a bordo de um jipe e exigiram que seu irmão se entregasse. Iman Abu Haija disse com a ajuda de um alto-falante que os soldados demoliriam sua casa. Ninguém saiu. Os soldados então invadiram sua casa e não encontraram ninguém em seu interior. Iman foi, então, levada em um jipe em torno da aldeia e pedia a Ghassan, seu irmão, que se entregasse. Ele só saiu de seu esconderijo, numa outra casa da pequena cidade, quando, aos prantos, Iman contou que os soldados explodiriam seu lar. Em seguida, os israelenses desarmaram os explosivos, libertaram Iman e levaram Ghassan, contaram os moradores. O Exército israelense também não quis comentar este incidente. Ainda nesta segunda-feira, o Ministério de Educação palestino reclamou que os toques de recolher impostos por Israel estão prejudicando gravemente o novo ano escolar, iniciado sábado. Milhares de estudantes foram impedidos de ir às escolas por causa dos toques de recolher que os confinava ao interior de suas residências. Além dos toques de recolher, o novo ano letivo também foi prejudicado por restrições ao direito de ir e vir e bloqueios rodoviários impostos por Israel, reclamou o ministério. Israel alega que tais restrições são necessárias para afastar militantes islâmicos de seu território.