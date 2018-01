Benin elege deputados da Assembléia Nacional neste sábado Os quase 4 milhões de eleitores do Benin vão neste sábado, 31, às urnas para escolher os 83 deputados da Assembléia Nacional, entre 2.158 candidatos representando 26 partidos e coalizões políticas, informaram emissoras de rádio regionais. Os deputados são eleitos para um mandato de quatro anos, num sistema de representação proporcional. A votação termina às 16h, segundo a Comissão Eleitoral Nacional Autônoma (Cena). As eleições tinham sido convocadas originalmente para domingo passado, mas tiveram que ser adiadas devido a problemas técnicos e administrativos. O presidente, Thomas Boni Yaya, espera fortalecer seu controle da assembléia nestas eleições parlamentares. Yayi, ex-banqueiro eleito em março do ano passado, quer consolidar sua posição e lutar com a corrupção na antiga colônia francesa, uma das mais estáveis democracias no oeste da África. Apesar das campanhas eleitorais amplamente decorrerem de forma tranqüila, Yayi disse que sua luta contra subornos provocou tentativas de assassinato, onde homens armados atacaram seu comboio nesse mês. Yayi