Bens saqueados são oferecidos nas ruas de Bagdá Descendo a Rua Ramadan, Mohammed Hadi ia gritando a sua oferta a quem quer que o ouvisse: ?Calçados atléticos! Bem barato!? Esses sapatos foram roubados, mas não importa, E ele sabia disso, mas também não importa. Hadi destaca que precisa vendê-los para poder sobreviver. Às centenas, os vendedores se espalharam pela capital nos últimos dias, vendendo alimentos, equipamentos médicos , artigos esportivos e muitas outras coisas por menos de um quinto do preço normal. Esses produtos foram saqueados nos dias imediatamente após a entrada das forças da coalizão em Bagdá e a derrubada de Saddam Hussein. ?Iniciei este trabalho há apenas cinco dias?, disse Hadi, cuja pequena loja de móveis ficou fechada durante várias semanas por causa da guerra. Hadi estava vendenco um par de calçados de ginástica por 12.000 dinares (US$4), ou seja, cerca de um terço do preço normal. Luvas de boxe estavam sendo vendidas por 5.000 dinares (US$1,65) o par. No centro da Praça Tahrir, em Bagdá, perguntamos a um homem - que não quis dar seu nome - para que serviam os instrumentlos cirúrgicos que ele estava vendendo. ?Não tenho nenhuma idéia?, respondeu ele. ?Só lhe posso dizer que isso geralmente é vendido em dólares, mas eu estou vendendo por 500 dinares (16 cents). Qualquer peça, por 500 dinares.? Bagdá tornou-se uma cidade sem lei no dia 9 de abril, quando caiu o regime de Saddam . A partir de então, bandosde desordeiros saquearam bibliotecas, museus, edifícios do governo, hospitais e escolas numa orgia de pilhagens. que levou os iraquianos a se queixarem de que os Estados Unidos não estavam conseguindo manter a ordem. A situação melhorou ultimamente com a repressão da polícia iraquiana e dos soldados norte-americanos , mas em toda a cidade , produtos saqueados estão aparecendo aqui e ali - sendo rapidamente vendidos. Não é um momento de orgulho para os iraquianos, mas é uma ocasião inesperada para aproveitar as oportunidades que o caos repentino pode oferecer. Alguns desses saqueadores afirmam que fizeram isso porque podiam - e porque eram pobres. Mas, nesta semana, pelo que parece, alguns também fizeram isso simplesmente pelo lucro. Na última segunda-feira , na Praça Tahrir, dezenas de vendedores pechinchavam preços com milhares de compradores . Na maioria das vezes, os preços caiam. Um vendedor, carregando um saco nas costas, ofereceu a um repórter um fuzil Kalashnikov, com 30 balas, por 35.000 dinares (cerca de US$12). ?Se você quiser, tenho mais no saco?, disse o homem, com ar esperançoso. Outro saqueador estava vendendo livros de registro do Ministério da Defesa, onde constam informações sobre os iraquianos que completaraam o serviço militar. Na última página do livro havia esta anotação: ?Qualquer pesoa que forjar qualquer tipo de informação pessoal neste livro poderá receber até 15 anos de prisão?. ?Em dias normais, custa 250.000 dinares (US$83). Mas eu estou vendendo por apenas 500 dinares?, disse o vendedor. No bairro de al-Mansour, mais de vinte vendedores estvam em frente aos terrenos da Feira Internacional de Bagdá, devastada pelos bombardeios, vendendo açúcar e chá aparentemente saqueados do Ministério do Comércio, que supervisionava as importações de alimentos sob o programa ?Petróleo por Comida? das Nações Unidas. Hadi, o vendedor de calçados, sabe que o que está vendendo foi saqueado. Mas insiste em afirmar que não tem nenhuma culpa. Ele diz que pagou para conseguir estes sapatos. Hadia afirma ter comprado bens roubados através de intermediários, que ganharam suas comissões e que ele não teve contato com os próprios ladrões. ?Sou contrário a comprar de tais lugares, mas não temos lei no país nestes dias?, disse Qais Sade1, um motorista de taxi que estava comprando um par de calçados. ?Eu nunca poderia ter comprado isso de uma loja?. O mesmo disse Issam Ali Hussein, que trabalha numa empresa de ar condicionado. ?Se eu quisesse comprar calças esportivas de uma loja, teria pago 10,000 dinares (cerca de US$3). Aqui eu comprei por metade do preço?, disse Hussein. Hussein demorou para acrescentar que não estava de acordo com a compra de bens roubados. mas insistiu que não tinha escolha. Todas as lojas que ele freqüenta estão fechadas.